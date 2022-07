Ladispoli | trovati i ladri del territorio | arrestata la coppia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 luglio 2022) Da un po’ di tempo avevano creato non pochi disagi ai cittadini che, sempre più spesso, diventavano loro vittime. La, una donna di 37 anni e un uomo di 26, entrambi rumeni, si organizzava, quotidianamente, per un nuovo furto in abitazione o una nuova estorsione. Dopo un’attenta indagine i due sono stati finalmente bloccati e arrestati dai militari della stazione di. Leggi anche: Malamovida a, locale ‘stupefacente’: scatta la chiusura L’arresto I due sono stati arrestati su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. Sono colpevoli di vari reati fra i quali: estorsione, furti in abitazione e resistenza ad un Pubblico Ufficiale. Al momento l’uomo si trova presso la Casa Circondariale Regina Coeli di Roma, mentre la ...