Il Flamengo non si arrende per Sanchez: l’Inter non si oppone (Di domenica 10 luglio 2022) Il Flamengo sulle tracce di Sanchez Dopo aver definito l’arrivo di Arturo Vidal, arrivato nei giorni scorsi ma non ancora ufficiale, il Flamengo cerca rinforzi e guarda ancora in casa Inter. Questa volta l’obiettivo è Alexis Sanchez, che ha già rifiutato diverse destinazioni e non sembra molto convinto ad accettare nemmeno questa destionazione. “A due giorni dallo sbarco di Arturo Vidal in rossonero, ma sul fronte del Flamengo, il club brasiliano bussa ancora alla porta dell’Inter. E cerca Alexis Sanchez. Intanto, Vidal non ha ancora firmato ma l’ufficialità è attesa a giorni” riporta il Corriere della Sera. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Ilsulle tracce diDopo aver definito l’arrivo di Arturo Vidal, arrivato nei giorni scorsi ma non ancora ufficiale, ilcerca rinforzi e guarda ancora in casa Inter. Questa volta l’obiettivo è Alexis, che ha già rifiutato diverse destinazioni e non sembra molto convinto ad accettare nemmeno questa destionazione. “A due giorni dallo sbarco di Arturo Vidal in rossonero, ma sul fronte del, il club brasiliano bussa ancora alla porta del. E cerca Alexis. Intanto, Vidal non ha ancora firmato ma l’ufficialità è attesa a giorni” riporta il Corriere della Sera. L'articolo proviene da intermagazine.

Pubblicità

FlamengueiroPB : RT @MentalitNeroaz1: @Gazzetta_it - Il Flamengo non si è affatto arreso dopo il primo rifiuto di #Sanchez. Lo vuole con Vidal per fare la c… - BrunoVillela77 : RT @messveneto: Il Flamengo alza l’offerta per Walace, ma non basta per convincere l’Udinese: Proposti 6 milioni, ma ne servono almeno una… - _flanatico : RT @messveneto: Il Flamengo alza l’offerta per Walace, ma non basta per convincere l’Udinese: Proposti 6 milioni, ma ne servono almeno una… - CarlM_Silva : RT @messveneto: Il Flamengo alza l’offerta per Walace, ma non basta per convincere l’Udinese: Proposti 6 milioni, ma ne servono almeno una… - PatrickAvila87 : RT @messveneto: Il Flamengo alza l’offerta per Walace, ma non basta per convincere l’Udinese: Proposti 6 milioni, ma ne servono almeno una… -