Ascea, malore in spiaggia: donna muore davanti agli occhi del marito (Di domenica 10 luglio 2022) Aveva 70 anni la turista di Pompei morta questa mattina in spiaggia ad Ascea, stroncata da un malore. La tragedia si è consumata nella nota località balneare sotto gli occhi di centinaia di bagnanti. malore killer ad Ascea, muore turista di Pompei Secondo una prima ricostruzione, la signora si trovava sull’arenile in compagnia del marito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 luglio 2022) Aveva 70 anni la turista di Pompei morta questa mattina inad, stroncata da un. La tragedia si è consumata nella nota località balneare sotto glidi centinaia di bagnanti.killer adturista di Pompei Secondo una prima ricostruzione, la signora si trovava sull’arenile in compagnia delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

cronacacampania : Malore in spiaggia ad Ascea, muore 70enne - UnoTvnews : Ascea, malore in spiaggia. Muore una turista 70enne - Sercit1 : RT @occhio_notizie: ?? ULTIM'ORA - Malore fatale in spiaggia per una 70enne: shock nel #Cilento | - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Malore fatale in spiaggia per una 70enne: shock nel #Cilento | - radioalfa : Ascea, avverte un malore sulla spiaggia. Muore turista di Pompei -