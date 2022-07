10 luglio …

Pubblicità

Azzurri : ???? Tante emozioni, un'unica maglia: 9 luglio 2006 Sedici anni fa a Berlino gli #Azzurri vincevano la quarta Coppa… - OfficialASRoma : ???? 9 luglio 2006 ??? - romeoagresti : Lunedì 11 luglio alle 15 ci sarà la presentazione di #DiMaria alla #Juve ????????@GoalItalia - vnderpressvre : RT @_chaos_bringeR: AAA CERCO URGENTEMENTE PERSONE CHE STUDIANO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI Il 20 luglio sarò a Cagliari e sarò sola e… - mauro_fantozzi : RT @Anpinazionale: Il 25 luglio, in tutta Italia, PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA PER LA #PACE L'evento a ROMA col Presidente nazionale ANPI T… -

Putin sfida l'Occidente: "In Ucraina non abbiamo nemmeno iniziato" Kiev, 102022 - E' un altro giorno straziante per la guerra in Ucraina: secondo le ultime notizie , almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30 , incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate ...di Andrea Nicastro, Marta Serafini e Redazione Online Le notizie di domenica 10, in diretta • La guerra è al 137esimo giorno. • Zelensky nel suo messaggio video serale di ieri ha detto che "non si fermano i brutali attacchi dell'artiglieria russa in Donbass". &...Tutti felici e contenti, tutti prodighi di esternazioni per la stampa. Sono gli organizzatori e gli attori istituzionali per merito dei quali è ripresa la corsa della kermesse estiva 'Estate|Muse|Stel ...Attivazione sabato pomeriggio 9 luglio, a Madesimo, alle 14:30 per soccorrere un uomo di Milano. Aveva riportato un trauma a un ginocchio mentre si trovava a circa 2000 metri di quota, nei dintorni di ...