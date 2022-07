Resta tutta la notte chiuso dentro un autobus | Non immagini cosa gli è successo

Leggi su curiosauro

(Di sabato 9 luglio 2022) Un tizio scozzese è rimastolaun. Addormentatosi durante il viaggio, non solo ha perso la sua fermata, ma si è risvegliato nel mezzo fermo e ormai deserto. L’autista era andato via e lo aveva! Conosciamo questa storia perché il tipo ha condiviso la sua esperienza sul web, per chiedere aiuto ad altri utenti. Ovviamente nessuno lo aiutato sul serio. Gli sono arrivati solo sfottò e rimproveri. Un tipico double-decker bus: la tipologia più diffusa nel Regno Unito di veicolo a motore con spazio per i passeggeri su due livelli sovrapposti (Pixabay) – www.curiosauro.itlain unLo sventurato ha scritto in un forum di Reddit: “Ragazzi, ...