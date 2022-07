Real Madrid, Kroos non aggiorna la bio sui social con i trofei: il club glielo fa notare (Di sabato 9 luglio 2022) Siparietto social tra il Real Madrid e Toni Kroos. Il centrocampista, sul proprio profilo Twitter, vantava nella biografia i suoi quattro trionfi in Champions League del 2013, 2016, 2017 e 2018, dimenticandosi però il più recente, quello del 2022. “Crediamo ti manchi qualche dato Toni” ha scritto il club madrileno taggando il diretto interessato, che ha subito rimediato rispondendo successivamente con un “Fatto”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Sipariettotra ile Toni. Il centrocampista, sul proprio profilo Twitter, vantava nella biografia i suoi quattro trionfi in Champions League del 2013, 2016, 2017 e 2018, dimenticandosi però il più recente, quello del 2022. “Crediamo ti manchi qualche dato Toni” ha scritto ilmadrileno taggando il diretto interessato, che ha subito rimediato rispondendo successivamente con un “Fatto”. SportFace.

