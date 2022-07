Facebook e Instagram a rischio chiusura a causa della privacy (Di sabato 9 luglio 2022) Facebook e Instagram rischiano di chiudere in Europa e ora la vicenda si è fatta seria con l’autorità irlandese per i dati personali che ha informato le controparti UE che impedirà alla piattaforma di inviare i dati degli utenti negli Stati Uniti. La Corte di giustizia europea nel 2020 ha annullato un patto sui flussi di dati UE-USA chiamato privacy Shield a causa dei timori sulle pratiche di sorveglianza statunitensi. Già durante l’estate potrebbero esserci problemi di accesso alle due piattaforme di proprietà di Meta, Whatsapp non sembra essere coinvolta anche se per ora sono trapelate solo indiscrezioni. Garante della privacy mette la parola fine al Web? Facebook e Instagram a rischio chiusura Ci siamo, il ... Leggi su pantareinews (Di sabato 9 luglio 2022)rischiano di chiudere in Europa e ora la vicenda si è fatta seria con l’autorità irlandese per i dati personali che ha informato le controparti UE che impedirà alla piattaforma di inviare i dati degli utenti negli Stati Uniti. La Corte di giustizia europea nel 2020 ha annullato un patto sui flussi di dati UE-USA chiamatoShield adei timori sulle pratiche di sorveglianza statunitensi. Già durante l’estate potrebbero esserci problemi di accesso alle due piattaforme di proprietà di Meta, Whatsapp non sembra essere coinvolta anche se per ora sono trapelate solo indiscrezioni. Garantemette la parola fine al Web?Ci siamo, il ...

