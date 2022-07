F1 oggi, GP Austria 2022: orari FP2 e Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 9 luglio 2022) oggi, sabato 9 luglio, giornata decisamente intensa a Spielberg, sede del GP d’Austria 2022 di F1. Sul tracciato della Stiria, sede dell’undicesimo round del Mondiale 2022 di F1, assisteremo alle prove libere 2 e alla Sprint Race, format che si ripropone dopo il primo appuntamento di Imola. Una gara di 100 km molto interessante e tutta da vivere con l’olandese Max Verstappen in pole-position a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Una sfida sui millesimi di secondo ha sorriso a Max che ha saputo fare la differenza nell’ultimo settore del tracciato, beffando le due Rosse. Leclerc e Sainz, pertanto, sperano di poter prendere la posizione al neerlandese in partenza della corsa Sprint e poi imporre il proprio ritmo. Da capire ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022), sabato 9 luglio, giornata decisamente intensa a Spielberg, sede del GP d’di F1. Sul tracciato della Stiria, sede dell’undicesimo round del Mondialedi F1, assisteremo alle prove libere 2 e alla, format che si ripropone dopo il primo appuntamento di Imola. Una gara di 100 km molto interessante e tutta da vivere con l’olandese Max Verstappen in pole-position a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Una sfida sui millesimi di secondo ha sorriso a Max che ha saputo fare la differenza nell’ultimo settore del tracciato, beffando le due Rosse. Leclerc e Sainz, pertanto, sperano di poter prendere la posizione al neerlandese in partenza della corsae poi imporre il proprio ritmo. Da capire ...

