Ex tronista di Uomini e Donne si sposa: ecco quando, dove e con chi (Di sabato 9 luglio 2022) In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che si sposa. In realtà l’annuncio era già stato fatto l’anno scorso, in occasione di una splendida proposta di matrimonio. Da poco, però, sono trapelate delle informazioni un po’ più precise in relazione all’evento. La persona di cui stiamo parlando è Sabrina Ghio. L’ex L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 9 luglio 2022) In queste ore, un’exdiha annunciato che si. In realtà l’annuncio era già stato fatto l’anno scorso, in occasione di una splendida proposta di matrimonio. Da poco, però, sono trapelate delle informazioni un po’ più precise in relazione all’evento. La persona di cui stiamo parlando è Sabrina Ghio. L’ex L'articolo proviene da KontroKultura.

