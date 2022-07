Wimbledon 2022, Djokovic batte Norrie e va in finale (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Novak Djokovic in finale a Wimbledon 2022. In semifinale il serbo, numero 1 del tabellone, ha sconfitto il britannico Cameron Norrie per 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 2h35?. Djokovic, campione in carica, in finale affronterà l’australiano Nick Kyrgios, già qualificato da ieri dopo il ritiro di Rafa Nadal, costretto a rinunciare alla semifinale per un infortunio muscolare agli addominali. Come nei quarti di finale contro Jannik Sinner, il fuoriclasse di Belgrado si è trovato a rincorrere. Contro l’azzurro ha ceduto i primi due set, oggi si è svegliato dopo aver perso la frazione iniziale e ha rimontato lasciando 9 game al rivale nei successivi 3 set. Domenica ‘Nole’ cerca il 21esimo trionfo in un torneo del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Novakin. In semiil serbo, numero 1 del tabellone, ha sconfitto il britannico Cameronper 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 2h35?., campione in carica, inaffronterà l’australiano Nick Kyrgios, già qualificato da ieri dopo il ritiro di Rafa Nadal, costretto a rinunciare alla semiper un infortunio muscolare agli addominali. Come nei quarti dicontro Jannik Sinner, il fuoriclasse di Belgrado si è trovato a rincorrere. Contro l’azzurro ha ceduto i primi due set, oggi si è svegliato dopo aver perso la frazione iniziale e ha rimontato lasciando 9 game al rivale nei successivi 3 set. Domenica ‘Nole’ cerca il 21esimo trionfo in un torneo del ...

Pubblicità

gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - fattoquotidiano : Novak Djokovic inala una sostanza “sospetta” a Wimbledon. I tifosi: “Cosa c’è nella bottiglia?” – VIDEO - SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - leonard92571642 : RT @FabioFZ3: IL PROVAX NADAL SI ROMPE. MENTRE IL CAMPIONE NOVAX DJOKOVIC VINCE!! ???? Wimbledon: Djokovic batte Norrie in quattro set, è in… - lifestyleblogit : Wimbledon 2022, Djokovic batte Norrie e va in finale - -