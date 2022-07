Vaiolo delle scimmie, secondo caso in Liguria (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – secondo caso di Vaiolo delle scimmie in Liguria. E’ stato accertato questo pomeriggio dal Laboratorio regionale di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, e riguarda un ragazzo di 26 anni residente nel capoluogo ligure. “Il paziente è in buona salute e sono in corso le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti stretti”, riferisce l’azienda sanitaria regionale Alisa. “A intuire che si trattasse di Vaiolo delle scimmie – spiega in una nota – sono stati i medici della Clinica dermatologica del San Martino, dove il giovane si è recato, che hanno attivato la Clinica di malattie infettive dopo un accertamento seguito a una prima visita specialistica di altra natura”. “Anche in questo caso, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) –diin. E’ stato accertato questo pomeriggio dal Laboratorio regionale di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, e riguarda un ragazzo di 26 anni residente nel capoluogo ligure. “Il paziente è in buona salute e sono in corso le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti stretti”, riferisce l’azienda sanitaria regionale Alisa. “A intuire che si trattasse di– spiega in una nota – sono stati i medici della Clinica dermatologica del San Martino, dove il giovane si è recato, che hanno attivato la Clinica di malattie infettive dopo un accertamento seguito a una prima visita specialistica di altra natura”. “Anche in questo, ...

