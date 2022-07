Shinzo Abe vittima di un attentato. Il momento degli spari | video (Di venerdì 8 luglio 2022) Ecco il momento in cui un giovane si avvicina all'ex premier giapponese, Shinzo Abe e lo colpisce con alcuni colpi di pistola. Siamo a Nara dove Abe stava tenendo un comizio. L'ex premier si subito accasciato a terra con ferite profonde in pieno petto. Subito soccorso è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Secondo la tv giapponese non dà alcun segnale di vita. L'attentatore, un giovane tra i 30 ed i 40 anni, è stato subito fermato. Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Ecco ilin cui un giovane si avvicina all'ex premier giapponese,Abe e lo colpisce con alcuni colpi di pistola. Siamo a Nara dove Abe stava tenendo un comizio. L'ex premier si subito accasciato a terra con ferite profonde in pieno petto. Subito soccorso è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Secondo la tv giapponese non dà alcun segnale di vita. L're, un giovane tra i 30 ed i 40 anni, è stato subito fermato.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - Corriere : Giappone: media, l’ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco - repubblica : Giappone, ex premier Shinzo Abe ferito da colpi arma fuoco durante un comizio: 'Nessun segno di vita'. Arrestato un… - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che non mostra… - xnitius : RT @dariodangelo91: Un nuovo filmato diffuso dai media nipponici: l'arresto dell'attentatore di Shinzo Abe. -