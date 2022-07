Psi | Congresso dal 15 al 17 | partecipano tutti i leader del centrosinistra

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug (Adnkronos) - 'E' il tempo del noi' è lo slogan scelto dal Psi per celebrare ilnazionale che rinnoverà i vertici del partito e che vede come unico candidato, con la mozione 'Una grande storia per ripensare il futuro', il segretario del Psi Enzo Maraio. Ilsi terrà dal 15 al 17 luglio a Roma, presso l'auditorium Antonianum (viale Manzoni 1) e vedrà partecipazione didel. Saranno presenti il segretario del Pd Enrico Letta, il segretario di Art1 Mdp Roberto Speranza, ildi Azione Carlo Calenda, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, il segretario di +Europa Benedetto della Vedova, il co portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il presidente di Centro democratico Bruno Tabacci, il segretario dei ...

Pubblicità

DavideZerillo : Congresso Psi a Roma 15-17 luglio | Info - Partito Socialista Italiano - DARIOHOMOK : Congresso Psi a Roma 15-17 luglio | Info - Partito Socialista Italiano - TeleradioNews : Capua. PSI: martedì assemblea provinciale per designare i delegati al congresso nazionale - Domani, Martedì 05 Lugl… - ChiricozziR : Congresso nazionale PSI 15-16-17 luglio 2022 – Assemblea congressuale Federazione PSI Viterbo 7 luglio 2022 - Carlino_Reggio : Congresso Psi, domani via all’assemblea -

NewTuscia - VITERBO - L'assemblea congressuale della Federazione di Viterbo del, riunitasi il giorno 7 luglio 2022 per la elezione dei delegati e rappresentanti alnazionale e regionale, ha anche preso in esame il voto scaturito dalla tornata elettorale per le ...Si è svolta mercoledi 6 a Faenza nella sede socialista di corso Mazzini l'Assemblea della Federazione Provinciale deldi Ravenna in preparazione delNazionale del Partito che si terrà a Roma il 15, 16 e 17 luglio prossimi. Presente come ospite il vicesegretario regionale Francesco Bragagni. Il ...Roma, 8 lug (Adnkronos) - 'E' il tempo del noi' è lo slogan scelto dal Psi per celebrare il Congresso nazionale che rinnoverà i vertici del partito e ...NewTuscia – VITERBO – L’assemblea congressuale della Federazione di Viterbo del PSI, riunitasi il giorno 7 luglio 2022 per la ...