Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: 7° posto per Sala e Forti, in finale Allara, Gioia e Fancelli

Sono scattati oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella staffetta femminile U19 settimo posto per Elisa Sala e Sara Forti, mentre nelle qualificazioni femminili U17 sono andate in finale Anna Chiara Allara, Teresa Gioia e Giulia Fancelli.

Nella staffetta femminile U19 Elisa Sala (Avia Pervia) e Sara Forti (Nice 55) si sono classificate al settimo posto con 1046 punti. Oro alle polacche Maja Marcinkowska e Pola Wolska, prime con 1113, argento alle svizzere Florina e Katharina Jurt, seconde a quota 1109, bronzo all'altra coppia polacca formata da Maja Biernacka e Malgorzata Karbownik, terze con 1103.

