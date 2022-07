Morto Shinzo Abe | l’ex premier del Giappone

(Di venerdì 8 luglio 2022) La televisionese conferma che il politico non ce l'ha fatta.Abe era stato ferito durante un discorso elettorale a Nara. Arrestato il presunto attentatore, Tetsuya Yamagami: «Ero insoddisfatto»

Pubblicità

giuliapompili : +++ La NHK ha annunciato che Shinzo Abe è morto +++ - Agenzia_Ansa : FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - SkyTG24 : L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un c… - aruci_9 : RT @lasiciliait: Shinzo Abe è morto: è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco durante un comizio - GCugini : RT @TgLa7: Secondo i media locali giapponesi l'ex premier Shinzo Abe è morto #ShinzoAbe -

AGI - L'ex primo ministro giapponese,Abe, è. Raggiunto alla schiena da sue colpi di arma da fuoco durante un comizio, è stato portato in ospedale in elicottero , ma gli sforzi per salvargli la vita sono stati vani. Abe si ...Secondo i media locali giapponesi (tv Nhk, e agenzia Jiji) sarebbeAbe, l'ex primo ministro giapponese colpito due volte da un'arma da fuoco stamattina a Nara nel Giappone centrale, mentre stava tenendo un comizio a sostegno di un candidato del partito ...La televisione giapponese ha confermato che l’ex primo ministro del paese del Sol Levante, Shinzo Abe, è morto all’ospedale di Kashihara, dopo essere stato vittima di un attentato durante un evento ...L'ex premier giapponese Shinzo Abe, vittima di un attentato oggi nella città di Nara (centrosud), è morto: lo riportano i media locali.