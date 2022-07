Mercato dell’auto usata in crisi, a giugno -17,9% (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Mercato dell’auto usata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automobilistico a giugno diminuiscono del 17,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 173 usate nel mese di giugno e 200 nel primo semestre. Benzina e diesel sono ancora protagoniste nei passaggi di proprietà, poichè le ibride non superano il 3,5% delle compravendite totali. In rosso anche i motocicli, in calo del 7,5% con appena 69.202 trasferimenti di proprietà. Come si legge nell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, pubblicato sul sito dell’automobile Club d’Italia, il primo semestre 2022 si chiude con indicatori tutti negativi per l’usato: -10,8% auto, -7% moto e -9,2% per il totale dei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilè in: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automobilistico adiminuiscono del 17,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 173 usate nel mese die 200 nel primo semestre. Benzina e diesel sono ancora protagoniste nei passaggi di proprietà, poichè le ibride non superano il 3,5% delle compravendite totali. In rosso anche i motocicli, in calo del 7,5% con appena 69.202 trasferimenti di proprietà. Come si legge nell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, pubblicato sul sitomobile Club d’Italia, il primo semestre 2022 si chiude con indicatori tutti negativi per l’usato: -10,8% auto, -7% moto e -9,2% per il totale dei ...

