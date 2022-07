Lavrov al G20: non corriamo dietro a Usa per un colloquio (Di venerdì 8 luglio 2022) "Non siamo stati noi ad abbandonare i contatti, sono stati gli Stati Uniti questo è tutto ciò che posso direnon stiamo correndo dietro a nessuno per proporre incontrise non vogliono parlare è una loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) "Non siamo stati noi ad abbandonare i contatti, sono stati gli Stati Uniti questo è tutto ciò che posso direnon stiamo correndoa nessuno per proporre incontrise non vogliono parlare è una loro ...

