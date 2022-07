Grande Fratello Vip 7 fa il bis: arriva una conferma, la lista dei concorrenti (Di venerdì 8 luglio 2022) Publitalia conferma il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. A partire dal 12 settembre (oppure il 19, ancora non si hanno delle conferme ufficiali a tal proposito), il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset il lunedì e il venerdì sera. Grande Fratello Vip 7 fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 luglio 2022) Publitaliail doppio appuntamento con ilVip. A partire dal 12 settembre (oppure il 19, ancora non si hanno delle conferme ufficiali a tal proposito), il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset il lunedì e il venerdì sera.Vip 7 fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

