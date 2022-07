Flop di Johnson Ma ha vinto la democrazia - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ebbene Putin e Xi irridono al caso. Irridono alla nostra pretesa di chiamarlo a rispondere dei suoi errori. E ancora di più a alternanze di potere sottoposte nel nostro Occidente alla ...Le molestie degli alpini a Rimini Un, il pm chiede l'archiviazione Nel banco dei testimoni, ... Bye Bye Borismollato da altri due ministri per lo scandalo molestie Flop di Johnson Ma ha vinto la democrazia Clown o re Lear Un po’ l’uno e un po’ l’altro. Ma questo lo si sapeva. Boris Johnson non è cambiato in tre anni a Downing Street. Grossolano, grottesco, protervo, così poco british da sembrare la rei ...On Thursday, after significant pressure from those in his government and the wider Conservative party, Johnson announced he'd be leaving.