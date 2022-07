F1, Lewis Hamilton: “Sono incredibilmente deluso da me stesso” (Di venerdì 8 luglio 2022) I britannici Lewis Hamilton e George Russell avevano una grande opportunità nelle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spielberg, anche un po’ a sorpresa, la W13 si era mostrata assai performante e non così distante da Red Bull e Ferrari. Nel time attack finalizzato alla Sprint Race di domani, dunque, c’erano chance per fare bene. Sfortunatamente per la scuderia di Brackley, entrambi i piloti Sono incappati in due errori nel corso della Q3: Lewis è andato a sbattere contro le protezioni, all’esterno della curva-7; Russell è finito fuori pista, percorrendo curva-10. Alla fine della fiera il più giovane dei due sarà in quinta casella, mentre Hamilton dovrà iniziare la sua corsa dalla p.10. Un esito, chiaramente, non soddisfacente per lui: ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) I britannicie George Russell avevano una grande opportunità nelle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spielberg, anche un po’ a sorpresa, la W13 si era mostrata assai performante e non così distante da Red Bull e Ferrari. Nel time attack finalizzato alla Sprint Race di domani, dunque, c’erano chance per fare bene. Sfortunatamente per la scuderia di Brackley, entrambi i pilotiincappati in due errori nel corso della Q3:è andato a sbattere contro le protezioni, all’esterno della curva-7; Russell è finito fuori pista, percorrendo curva-10. Alla fine della fiera il più giovane dei due sarà in quinta casella, mentredovrà iniziare la sua corsa dalla p.10. Un esito, chiaramente, non soddisfacente per lui: ...

