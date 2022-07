Davvero geniale! Metti una spugna in lavatrice e scopri cosa accade (Di venerdì 8 luglio 2022) Basta mettere una spugna all’interno della lavatrice per dire addio ad un problema comune che affligge tutti. Mettete una spugna in lavatrice e vedete cosa accade. Sembra un trucco magico, una cosa semplicissima per risolvere un problema comune che attanaglia tutti coloro che posseggono animali domestici in casa. Avere un amico peloso che ci riempie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 luglio 2022) Basta mettere unaall’interno dellaper dire addio ad un problema comune che affligge tutti. Mettete unaine vedete. Sembra un trucco magico, unasemplicissima per risolvere un problema comune che attanaglia tutti coloro che posseggono animali domestici in casa. Avere un amico peloso che ci riempie L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

omoqueenurmum : RT @rosachiara__: Quanto è geniale Fleabag davvero più ci penso ogni scena è tutto perfetto - mixsinLavecchi4 : @DarioGhezzi1 Non hai idea di che frase geniale sia questa. Una foto di lui… un indice della realtà. Davvero brillante - PatriziaOrlan11 : RT @LelaDipi: Su Sky News stanno DAVVERO facendo un collegamento da Westminister con in sottofondo la musica di Benny Hill. MA IO LI AMO… - UYt94703621 : @PaoloBorg @Dashamayer14 @stefano_flare No, hai ragione, davvero. Civili filo-russi uccisi dagli stessi russi per n… - EnergyFlowRic : RT @LelaDipi: Su Sky News stanno DAVVERO facendo un collegamento da Westminister con in sottofondo la musica di Benny Hill. MA IO LI AMO… -