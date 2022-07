Dal Superbonus al reddito | le novità nel Dl Aiuti

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il governo esce dalla Camera con la fiducia in tasca, ora la parola passa al Senato. Sul tavolo lo sblocco delle cessioni del Superbonus, i nuovi obblighi per chi percepisce il Reddito grillino e anche il carobollette

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Decreto Aiuti, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza: le novità nel provvedimento - infoiteconomia : Decreto Aiuti, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza: le novità nel provvedimento - SkyTG24 : Decreto Aiuti, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza: le novità nel provvedimento -

... bonus facciate, ecobonus e)... Tra le principali, segnaliamo ...da strutture private non accreditate... solo se ilcomplessivo non ... è riconosciuta l'esenzionepagamento ...... Voteremo la fiducia alla Camera,... Tra leintrodotte dalle commissioni ...d'imposta derivanti dae ...del Movimento alla 'stretta' sul...anche dei lavori non agevolatibonus. ...