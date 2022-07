Crollo delle nascite in Italia: l’inchiesta di due giornalisti. I dettagli (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Crollo delle nascite in Italia è un dato che preoccupa ogni anno di più. Arriva l’inchiesta da parte di due giornalisti. I dettagli della vicenda. Le belle famiglie numerose… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilinè un dato che preoccupa ogni anno di più. Arrivada parte di due. Idella vicenda. Le belle famiglie numerose… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - ilpost : Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada, il più alto gruppo mo… - TgrRai : #Marmolada, è di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Domani tutta la Val di Fassa”sarà in lutto”in memoria delle vittime del crollo sulla Marmolada. Ci saranno un minuto d… - annalisabarla : RT @ilpost: Il grave crollo sul ghiacciaio della #Marmolada è solo l’ultimo segnale delle precarie condizioni in cui si trovano i ghiacciai… -