Colpo Grosso, che fine hanno fatto le ragazze? Umberto Smaila spiazza i fan (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Colpo Grosso è stata una delle più famose trasmissioni tv degli anni ’80. Ma che fine hanno fatto le ragazze? A rivelarlo è stato Umberto Smaila: ecco che cosa ha confessato. Gli anni Ottanta sono stati uno dei periodi più alti della tv italiana, soprattutto con l’arrivo di Fininvest e l’esplosione dei programmi televisivi che Leggi su youmovies (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata una delle più famose trasmissioni tv degli anni ’80. Ma chele? A rivelarlo è stato: ecco che cosa ha confessato. Gli anni Ottanta sono stati uno dei periodi più alti della tv italiana, soprattutto con l’arrivo di Fininvest e l’esplosione dei programmi televisivi che

Pubblicità

frenmut82 : Tutto molto bello.. Aspetto il colpo più grosso... Quando ricucire lo strappo con il tifo organizzato? Rivogliamo l… - eroinomane5 : @Venom_1908 I due talebani più ricercati al mondo stanno per fare il colpo grosso - HinckeGALLI : @AquilottoEddy Grosso colpo in arrivo !! - ParliamoDiNews : Umberto Smaila: “Colpo Grosso fu un colpo allo stomaco. C`era chi lo guardava di nascosto e poi criticava` - Noi de… - BitontoLiveIt : Colpo grosso del Bitonto C5 Femminile: in squadra Nicoletta Mansueto -