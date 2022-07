Tentata estorsione a cantiere edile nel Napoletano | due arresti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unaai danni di una dittaimpegnata nei lavori di riqualificazione del centro storico di Crispano ha portato in carcere Antonio Esposito, di 53 anni, e Bruno Franzese. A Crispano e Frattaminore i Carabinieri della compagnia di Casoria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I due sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo del reato diaggravata dal metodo mafioso. Le indagini, condotte dai militari della sezione operativa della compagnia di Casoria e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono state avviate a seguito della formalizzazione della denuncia della persona ...

Il 3 per cento sui lavori edili. Per questo, un 53enne e un 40enne, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo del reato diaggravata dal metodo mafioso , sono appena finiti in carcere. L'esecuzione della misura cautelare è stata disposta al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Casoria e ...Randazzo, che era sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso novembre, deve scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per. Randazzo è ritenuto dall'autorità ... Tentata estorsione al cantiere edile, l'imprenditore si ribella: due arresti Nella mattina odierna, presso i comuni di Crispano (Na) e Frattaminore (Na), i Carabinieri della Compagnia di Casoria (Na), hanno dato ...Una tentata estorsione ai danni di una ditta edile impegnata nei lavori di riqualificazione del centro storico di Crispano ha portato in carcere Antonio Esposito, di 53 anni, e Bruno Franzese. (ANSA) ...