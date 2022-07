Sport e Salute e Fondazione Irti: “Impegno in rieducazione detenuti” (Di giovedì 7 luglio 2022) Sottoscritta oggi presso il Foro Italico di Roma una convenzione tra la Fondazione Nicola Irti e la Sport e Salute S.p.A. intesa nell’Impegno comune di rieducazione penitenziaria e di miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei detenuti. La Sport e Salute, azienda pubblica occupata nello sviluppo delle discipline Sportive nel Paese, collaborerà con la “Fondazione Nicola Irti per le opere di carità e di cultura”, impegnata soprattutto nella salvaguardia delle condizione dei detenuti delle carceri italiane. Chiaro l’interesse di porre al centro dell’attenzione la rieducazione che sola “può giustificare il potere di punire un condannato. Lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Sottoscritta oggi presso il Foro Italico di Roma una convenzione tra laNicolae laS.p.A. intesa nell’comune dipenitenziaria e di miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei. La, azienda pubblica occupata nello sviluppo delle disciplineive nel Paese, collaborerà con la “Nicolaper le opere di carità e di cultura”, impegnata soprattutto nella salvaguardia delle condizione deidelle carceri italiane. Chiaro l’interesse di porre al centro dell’attenzione lache sola “può giustificare il potere di punire un condannato. Lo ...

