Selvaggia Lucarelli parla dei messaggi ricevuti in privato da Salmo e fa un'inedita rivelazione su Fedez (Di giovedì 7 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli è tornata pubblicamente all'attacco in occasione di un'intervista rilasciata per La Stampa. La giornalista ha affrontato diversi temi, tra cui quello di essere da sempre "bersaglio" di critiche da parte di utenti e haters. A metterci il carico da novanta, da sempre a detta sua, i personaggi pubblici che in qualche modo veicolerebbero l'opinione del loro esercito di fan. La prima bomba l'ha sganciata contro Salmo, noto rapper italiano, che a detta sua si sarebbe dimostrato nient'altro che sessista: In privato mi ha mandato messaggi laconici fingendosi benevolo. Ma è partito con un insulto sessista e ha continuato con lo stesso tono in privato. E a proposito di sessismo, la Lucarelli non si è detta affatto intenzionata ad assecondarlo. Al contrario, ...

