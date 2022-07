Sala dopo l’incontro con Di Maio: “Con lui confronto sulle idee, sta costruendo ciò di cui c’è bisogno” (Di giovedì 7 luglio 2022) Quello di ieri con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato un confronto “su una serie di idee, da qui a dire che potrà nascere qualcosa con lui o con altri per me è prematuro”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di assunzione dei nuovi vigili urbani. “Credo che lo stesso Di Maio stia costruendo quello di cui c’è bisogno, questa è la fase in cui tanti si parlano, io con lui parlo, ma non c’è ad oggi un progetto pronto per partire. Se c’è da sottoscrivere da qualche parte che non mi candiderò a nulla lo sottoscrivo, perché così sarà”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Quello di ieri con il ministro degli Esteri, Luigi Di, è stato un“su una serie di, da qui a dire che potrà nascere qualcosa con lui o con altri per me è prematuro”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine della cerimonia di assunzione dei nuovi vigili urbani. “Credo che lo stesso Distiaquello di cui c’è, questa è la fase in cui tanti si parlano, io con lui parlo, ma non c’è ad oggi un progetto pronto per partire. Se c’è da sottoscrivere da qualche parte che non mi candiderò a nulla lo sottoscrivo, perché così sarà”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

