Roberto Falcone, Lapet: ” Proroga delle imposte: auspichiamo risposte in tempi brevi” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Roma, 7/7/2022) - Ancora nessuna novità sul rinvio dalla scadenza del 30 giugno Roma, 7/7/2022 - Proroga delle imposte: si naviga a vista. Ad una settimana dalla scadenza del 30 giugno 2022 ancora nessuna novità sul rinvio. “Compliance chiama compliance. – rileva il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone - Almeno così dovrebbe essere ma, così non è. Un principio questo purtroppo ignorato dalla pubblica amministrazione che chiede ai contribuenti correttezza e non la dà. Eravamo abituati alle proroghe dell'ultimo giorno, ma questa volta abbiamo superato ogni limite. Di questo passo forse la Proroga arriverà già scaduta” aggiunge Falcone evidenziando anche la gravosità e straordinarietà degli adempimenti dell'anno in corso. In definitiva, il rischio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) (Roma, 7/7/2022) - Ancora nessuna novità sul rinvio dalla scadenza del 30 giugno Roma, 7/7/2022 -: si naviga a vista. Ad una settimana dalla scadenza del 30 giugno 2022 ancora nessuna novità sul rinvio. “Compliance chiama compliance. – rileva il Presidente nazionale- Almeno così dovrebbe essere ma, così non è. Un principio questo purtroppo ignorato dalla pubblica amministrazione che chiede ai contribuenti correttezza e non la dà. Eravamo abituati alle proroghe dell'ultimo giorno, ma questa volta abbiamo superato ogni limite. Di questo passo forse laarriverà già scaduta” aggiungeevidenziando anche la gravosità e straordinarietà degli adempimenti dell'anno in corso. In definitiva, il rischio ...

