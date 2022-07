Per le biciclette una seconda giovinezza, boom di vendite in Europa: oltre 22 mln nel 2021 (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mercato delle bici in Europa supera per la prima volta i 22 milioni di pezzi venduti e nel 2021 cresce anche la produzione di biciclette e di e-bike, cosi’ come gli investimenti e l’occupazione nel settore. E’ quanto emerge dall’ultimo report annuale dell’industria e del mercato della bicicletta europea di Conebi, la confederazione europea dell’industria bici, e-bike, componenti ed accessori, diffuso oggi in Italia da Confindustria Ancma. La crescita nell’Eurozona e’ stata trainata in particolare dalla continua e robusta domanda di e-bike, che ha superato i 5 milioni di unita’ vendute. Le vendite totali di bici ed e-bike hanno raggiunto il valore di 19,7 miliardi di euro, +7,5% rispetto al 2020. Guardando alla produzione, si registra una crescita stimata di circa il 10% rispetto al 2020, corrispondente a poco piu’ ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mercato delle bici insupera per la prima volta i 22 milioni di pezzi venduti e nelcresce anche la produzione die di e-bike, cosi’ come gli investimenti e l’occupazione nel settore. E’ quanto emerge dall’ultimo report annuale dell’industria e del mercato della bicicletta europea di Conebi, la confederazione europea dell’industria bici, e-bike, componenti ed accessori, diffuso oggi in Italia da Confindustria Ancma. La crescita nell’Eurozona e’ stata trainata in particolare dalla continua e robusta domanda di e-bike, che ha superato i 5 milioni di unita’ vendute. Letotali di bici ed e-bike hanno raggiunto il valore di 19,7 miliardi di euro, +7,5% rispetto al 2020. Guardando alla produzione, si registra una crescita stimata di circa il 10% rispetto al 2020, corrispondente a poco piu’ ...

