Omicidio Elena Del Pozzo | svolta nelle indagini | scoperta che mette i brividi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 7 luglio 2022)Del. Non lucida follia: era capace di intendere e di volere. Di questo si stanno convincendo sempre di più gli inquirenti: Martina Patti ha ucciso sua figliaDelperché era determinata a farlo. E tornando indietro probabilmente lo rifarebbe ancora. Niente e nessuno avrebbe potuto fermarla. (continua a leggere dopo le foto) Non è ancora chiara la motivazione che abbia spinto la giovane Martina Patti a far del male alla sua bambina: la donna pare sia stata mossa dalla sete di vendetta nei confronti dell’ex convivente, che dopo la rottura con lei si era ricostruito una vita sentimentale. “New Notizie” scrive che alcuni parlano addirittura di Sindrome di Medea, “in cui la donna tradita agisce, come la protagonista dell’antica mitologia, uccidendo i suoi figli per vendetta ...