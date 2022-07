Lazio, Lotito-Tare un rapporto da chiarire (Di giovedì 7 luglio 2022) Tare non ci sta, per ora non si dimette ma al massimo arriverà al 31 agosto a meno che non cambino gli scenari. Siamo all'alba di nuova era, quella di Angelo Fabiani che è diventato il responsabile del settore femminile e della Primavera maschile gestita dal diesse albanese. Risultati deludenti ma solo negli ultimi tre anni quando il budget è stato ridotto, nulla da eccepire sulla voglia del presidente Lotito di voler cambiare, di certo avrebbe fatto meglio a comunicarlo al diretto interessato prima che a qualche grillo parlante del mondo biancoceleste. Tant'è, la forma ormai non conta più, gli equilibri stanno cambiando all'interno della Lazio e la convivenza tra di due sembra incompatibile. A prescindere dalle valutazioni sull'operato di Tare, è evidente come ci sia una doppia anima all'interno del club. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022)non ci sta, per ora non si dimette ma al massimo arriverà al 31 agosto a meno che non cambino gli scenari. Siamo all'alba di nuova era, quella di Angelo Fabiani che è diventato il responsabile del settore femminile e della Primavera maschile gestita dal diesse albanese. Risultati deludenti ma solo negli ultimi tre anni quando il budget è stato ridotto, nulla da eccepire sulla voglia del presidentedi voler cambiare, di certo avrebbe fatto meglio a comunicarlo al diretto interessato prima che a qualche grillo parlante del mondo biancoceleste. Tant'è, la forma ormai non conta più, gli equilibri stanno cambiando all'interno dellae la convivenza tra di due sembra incompatibile. A prescindere dalle valutazioni sull'operato di, è evidente come ci sia una doppia anima all'interno del club. ...

