GdS – Atletico Madrid, Morata: “Per me sarà un anno fantastico” (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 19:25:17 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Dimenticata la Juve? L’attaccante presentato dall’Atletico Madrid, dove è tornato dopo due stagioni in bianconero Alvaro Morata dimentica la Juventus, almeno per ora. L’attaccante spagnolo è tornato all’Atletico Madrid dopo due stagioni passate in bianconero e, in attesa di scoprire il suo futuro, si gode il ritorno in Spagna. “Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi, sono molto motivato e sono sicuro che sarà un anno fantastico” ha detto Morata ai microfoni dei canali ufficiali dei Colchoneros. ritorno al passato — Alvaro ritrova Simeone e non solo, in questi anni la rosa non è cambiata molto: “Oltre ai giocatori, qui ho tanti amici che ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 19:25:17 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Dimenticata la Juve? L’attaccante presentato dall’, dove è tornato dopo due stagioni in bianconero Alvarodimentica la Juventus, almeno per ora. L’attaccante spagnolo è tornato all’dopo due stagioni passate in bianconero e, in attesa di scoprire il suo futuro, si gode il ritorno in Spagna. “Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi, sono molto motivato e sono sicuro cheun” ha dettoai microfoni dei canali ufficiali dei Colchoneros. ritorno al passato — Alvaro ritrova Simeone e non solo, in questi anni la rosa non è cambiata molto: “Oltre ai giocatori, qui ho tanti amici che ...

Pubblicità

DespricableMe : RT @forumJuventus: (Gds) 'Morata - Juventus: non è finita. Il rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 2024 apre due nuove strade per il ritor… - ArmandaGelsomin : RT @forumJuventus: (Gds) 'Morata - Juventus: non è finita. Il rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 2024 apre due nuove strade per il ritor… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Morata - Juventus: non è finita. Il rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 2024 apre due nuove strade per il ritor… - davideinno85 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Morata - Juventus: non è finita. Il rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 2024 apre due nuove strade per il ritor… - Roberta_Siro : RT @forumJuventus: (Gds) 'Morata - Juventus: non è finita. Il rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 2024 apre due nuove strade per il ritor… -