"E allora ci rimane solo la svizzera!": Rampini sbrocca contro lady porti-aperti (Di giovedì 7 luglio 2022) «Dire che l'Italia è un Paese che accoglie è veramente fuori di testa». Se volete capire cosa significa tifare per i porti aperti, senza se e senza ma, basta riascoltare la manciata di secondi di intervento di Eddi Marcucci, pasionaria dell'accoglienza, in studio da David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, su La7. Si sta commentando la visita di Mario Draghi ad Ankara, dal sultano Erdogan. «La gestione dell'immigrazione deve essere umana, equa ed efficace noi cerchiamo di salvare i migranti- le parole del premier -. L'Italia è il Paese più aperto. Ma non si può essere aperti senza limiti. Anche noi abbiamo dei limiti e ora li stiamo affrontando». Per la Marcucci giudizi di buon senso e banali come questo sono «una sequela di falsità». «È stato rinnovato l'accordo con la Libia, dove sono i soldati turchi ad addestrare quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) «Dire che l'Italia è un Paese che accoglie è veramente fuori di testa». Se volete capire cosa significa tifare per i, senza se e senza ma, basta riascoltare la manciata di secondi di intervento di Eddi Marcucci, pasionaria dell'accoglienza, in studio da David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, su La7. Si sta commentando la visita di Mario Draghi ad Ankara, dal sultano Erdogan. «La gestione dell'immigrazione deve essere umana, equa ed efficace noi cerchiamo di salvare i migranti- le parole del premier -. L'Italia è il Paese più aperto. Ma non si può esseresenza limiti. Anche noi abbiamo dei limiti e ora li stiamo affrontando». Per la Marcucci giudizi di buon senso e banali come questo sono «una sequela di falsità». «È stato rinnovato l'accordo con la Libia, dove sono i soldati turchi ad addestrare quelli ...

Pubblicità

MMassy86 : @AntoVitiello Terzino allora, per fortuna però il mercato lo gestisce Paolo e non i tifosi a cui non va mai bene nu… - RosyilCapo : @assilvia1 E allora ci rimane solo il meteorite - anxelhell : @IrisTinunin allora dillo prima che ti sei sentita attaccata dal discorso e vuoi sentirti dire che sei una brava pe… - CapitanHarlok6 : RT @LuMo71: Beninteso, se si rimane con lo sguardo fisso al passato remoto, quando le turbine eoliche appena cominciavano a diffondersi, al… - annalapsus : @_snixx_ Ah scusa rimane tra noi allora ???? -

Bitcoin dominance ferma da un anno Da allora non è mai più salita oltre questa soglia, scendendo addirittura al 37% a gennaio di quest'anno. In altri termini, ormai è da più di tredici mesi che rimane costantemente sotto il 50%, ... Ecco spiegato perché il gatto scava intorno alla ciotola del cibo dopo aver mangiato e non riguarda la pulizia Per questo inizierebbe a scavare, per seppellire ciò che rimane e assicurarsi cibo, nonostante noi ... Allora, ecco spiegato perché il gatto scava intorno alla ciotola destinata al cibo, ripescando ... Corriere Delle Alpi Salernitana, Ribery rimane... grazie a Nicola Nicola è senza dubbio un allenatore che piace ai giocatori e ha conquistato anche un osso duro come Ribery, che vuole restare alla Salernitana ancora per un altro anno. Questo ... Rassegna stampa estera Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ... Danon è mai più salita oltre questa soglia, scendendo addirittura al 37% a gennaio di quest'anno. In altri termini, ormai è da più di tredici mesi checostantemente sotto il 50%, ...Per questo inizierebbe a scavare, per seppellire ciò chee assicurarsi cibo, nonostante noi ..., ecco spiegato perché il gatto scava intorno alla ciotola destinata al cibo, ripescando ... Belluno, abbattuta la pensilina ex Agip. Italia Nostra: «Gesto deplorevole» Nicola è senza dubbio un allenatore che piace ai giocatori e ha conquistato anche un osso duro come Ribery, che vuole restare alla Salernitana ancora per un altro anno. Questo ...Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...