Covid, Pregliasco: “Anziani e fragili facciano quarta dose ora. Molti medici di base sbagliano a consigliare di aspettare nuovo vaccino” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Questo virus ci rimarrà in mezzo ai piedi a lungo con onde di risalita e di discesa. Sarebbe bene che gli ottantenni e i soggetti fragili si vaccinassero ora, perché purtroppo è passato un messaggio sbagliato, anche da parte dei medici di famiglia che stanno dicendo a queste persone di aspettare il nuovo vaccino in autunno. Al contrario, per i fragili c’è la necessità di utilizzare il vaccino attuale”. È la raccomandazione di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, nel corso della trasmissione “Non stop news”, su Rtl 102.5. Il virologo sottolinea: “Anche se la quarta dose è tarata sul ceppo originario del coronavirus, non è affatto da buttare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Questo virus ci rimarrà in mezzo ai piedi a lungo con onde di risalita e di discesa. Sarebbe bene che gli ottantenni e i soggettisi vaccinassero ora, perché purtroppo è passato un messaggio sbagliato, anche da parte deidi famiglia che stanno dicendo a queste persone diilin autunno. Al contrario, per ic’è la necessità di utilizzare ilattuale”. È la raccomandazione di Fabrizio, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, nel corso della trasmissione “Non stop news”, su Rtl 102.5. Il virologo sottolinea: “Anche se laè tarata sul ceppo originario del coronavirus, non è affatto da buttare, ...

