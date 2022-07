Boomerissima | Alessia Marcuzzi svela quale ruolo dovrebbe avere suo figlio Tommaso Inzaghi nel format

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 luglio 2022)è pronta a tornare in Rai. Solamente qualche giorno fa è stato ufficializzato il lancio della nuova trasmissione che vedrà alla conduzione proprio la. A darne l’annuncio anche lei stessa attraverso i suoi canali social. Ha pubblicato una sua foto da giovane, in bianco e nero con la seguente didascalia : “, a Novembre su Rai Due.“ La trasmissione in questione sarebbe prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con Banijay Italia, la multinazionale di produzione televisiva che produce il reality L’Isola dei Famosi, che ha già visto la stessaalla conduzione di svariate edizioni., che a Novembre diventerà cinquantenne, tornerà in Rai dopo parecchi anni e soprattutto ...