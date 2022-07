Wimbledon | Tsitsipas punge Kyrgios | “L’atteggiamento della persona con cui sto litigando mi influenza”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “La mia capacità di riconoscere di essere in torto è in gran parte determinata dalcon cui sto”. Con un tweet neanche troppo velato StefanosNicka quattro giorni dal match ricco di tensioni del terzo turno divinto dall’australiano. Il numero 5 del ranking mondiale sarà costretto a pagare 10mila dollari per aver spedito una pallina in tribuna, mentre l’australiano dovrà versarne 4mila per un’oscenità pronunciata durante la gara. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Tsitsipas accusa #Kyrgios: 'Lui è un bullo, bullizza i suoi avversari. Probabilmente lo faceva anche a scuola'.… - Eurosport_IT : Mentre Kyrgios e Tsitsipas si sfidano a colpi di scorrettezze, sul centrale Nadal si scusa con Sonego al centro del… - Eurosport_IT : La stretta di mano c'è stata, bravi?? #Wimbledon | #Kyrgios | #Tsitsipas | #EurosportTENNIS - GioAquila81 : Sorprendono quegli addetti ai lavori che ancora si sorprendono quando #Djokovic va sotto 2a0 su 5 set. Eppure la pa… - VincenzoPecchi1 : @FiorinoLuca Ma di cosa parliamo su una superficie che lui non conosce ancora bene Questo manco 4 mesi fa perdeva… -

Genio e sregolatezza Kyrgios ha attirato su di sè l'attenzione anon solo per le sue ...anche e soprattutto per il suo comportamento tenuto durante il match contro il greco Stefanos...La guerra calda: Russia vs Canadalancia la sfida ai russi, recentemente estromessi da. Il numero 1 del mondo, Daniil Medvedev , o Andrej Rublëv (numero 8): 26 e 24 anni, ...Coleman Wong sent ninth seed Dino Prizmic packing in the second round on Tuesday as his Wimbledon momentum continues to grow.Garin-Kyrgios è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: notizie, analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.