Wimbledon 2022 | Nadal batte Fritz nonostante le noie fisiche e vola in semifinale

Rafael Nadal si libera di Taylor Fritz ai quarti di finale di Wimbledon 2022, e lo fa nonostante dei problemi fisici agli addominali che per un attimo sembrano poter pregiudicare la partita del maiorchino. Invece lo spagnolo gioca sopra il dolore e alla fine la spunta al tiebreak del quinto set, in un match molto lungo: il risultato finale è di 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6(4) dopo quattro ore e venti minuti. Nadal raggiunge così Kyrgios in semifinale. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L'avvio di Nadal è convincente con ogni colpo: al servizio, da fondo e anche a rete. Fritz sembra alle corde, in pochi minuti si ritrova sotto per 3-1 0-30 ma l'americano esce dal bunker col servizio e il vento cambia improvvisamente.

