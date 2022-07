Un bacio è la medicina perfetta contro il mal di testa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oltre a corroborare un’idea romantica dell’amore, il bacio – di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale – ha una serie di ricadute anche sul benessere psicofisico dei due amanti. Baciarsi vigorosamente, infatti, contribuisce ad abbassare il livello di cortisolo, l’ormone legato allo stress, e contemporaneamente aumenta la dopamina, l’ormone legato al desiderio, e l’ossitocina, l’ormone alla base del benessere. Un bacio, dagli esperti considerato la vera e propria cartina al tornasole della relazione tra due persone, dilata i vasi sanguigni, contribuendo ad abbassare la pressione, sortendo quindi l’effetto di un medicinale naturale contro crampi mestruali e mal di testa. Se due persone si baciano con parsimonia, è più probabile che la loro relazione vada incontro ad una ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 luglio 2022) Oltre a corroborare un’idea romantica dell’amore, il– di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale – ha una serie di ricadute anche sul benessere psicofisico dei due amanti. Baciarsi vigorosamente, infatti, contribuisce ad abbassare il livello di cortisolo, l’ormone legato allo stress, e contemporaneamente aumenta la dopamina, l’ormone legato al desiderio, e l’ossitocina, l’ormone alla base del benessere. Un, dagli esperti considerato la vera e propria cartina al tornasole della relazione tra due persone, dilata i vasi sanguigni, contribuendo ad abbassare la pressione, sortendo quindi l’effetto di unle naturalecrampi mestruali e mal di. Se due persone si baciano con parsimonia, è più probabile che la loro relazione vada inad una ...

