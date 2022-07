Ucraina: russi in ritirata a Kramatorsk. Ha successo la controffensiva di Kiev (Di mercoledì 6 luglio 2022) La controffensiva dell'esercito di Zelensky funziona. L' esercito ucraino ha inflitto perdite significative alle truppe russe nella direzione di Kramatorsk, città orientale nel Donetsk: lo afferma lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine su Fb L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladell'esercito di Zelensky funziona. L' esercito ucraino ha inflitto perdite significative alle truppe russe nella direzione di, città orientale nel Donetsk: lo afferma lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine su Fb L'articolo proviene da Firenze Post.

