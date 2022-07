Torino, la “banda degli imprenditori” e la truffa dei certificati bianchi per il risparmio energetico: 14 arresti (Di mercoledì 6 luglio 2022) In un momento in cui l’energia è un bene prezioso e costoso arriva la notizia di un blitz contro quella che è stata definita la “banda degli imprenditori”. I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino ed emessi dal giudice per le indagini del Tribunale, riguardano imprenditori e commercialisti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura. L’inchiesta era iniziata nel 2019 nei confronti di 115 indagati: secondo gli inquirenti erano state create 25 società, grazie a complici o a documenti falsi e la banda era riuscita a farsi erogare dal Gestore dei servizi energetici (Gse) titoli di efficientamento energetico, che venivano ceduti successivamente a società terze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) In un momento in cui l’energia è un bene prezioso e costoso arriva la notizia di un blitz contro quella che è stata definita la “”. I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo died emessi dal giudice per le indagini del Tribunale, riguardanoe commercialisti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura. L’inchiesta era iniziata nel 2019 nei confronti di 115 indagati: secondo gli inquirenti erano state create 25 società, grazie a complici o a documenti falsi e laera riuscita a farsi erogare dal Gestore dei servizi energetici (Gse) titoli di efficientamento, che venivano ceduti successivamente a società terze, ...

