Scioglimento ghiacciai: cosa accade alle montagne di ghiaccio (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'evento che riguarda il distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada ha provocato il ferimento e la morte di diversi alpinisti. In questi giorni, si è sollevata la paura circa gli effetti disastrosi di cui è e potrebbe essere responsabile in un futuro non lontano. La causa sono lo Scioglimento dei ghiacciai ed il cambiamento climatico. La prima domanda che sorge dopo aver osservato la valanga di ghiaccio, acqua e roccia è quali potrebbero essere le conseguenze per la gestione delle attività in quel territorio. Ma anche la sicurezza delle popolazioni che abitano nelle valli nei pressi del ghiacciaio. Tra il 1905 ed il 2010 ha perso circa l'85% del suo volume. Gli esperti del Cnr sostengono che eventi come questo si potrebbero facilmente verificare di nuovo in un prossimo futuro.

