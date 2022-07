Roma | raccolta rifiuti a rilento | CGIL attacca Gualtieri | serviva l’esercito

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 luglio 2022)ancora caos. Lainvocaed è controche pensa a un bonus netturbini. A venti giorni dall’incendio a Malagrotta sono diversi i quartieri che soffrono per i rallentamenti nella. Centinaia di postazioni in condizioni critiche, da Torrevecchia a Garbatella passando per Prati e per il centro storico, i giri di, per la città, continuano a saltare. Dalle fiamme ad uno dei due tmb del gruppo Cerroni, il termine di una settimana promesso dall’assessora aiAlfonsi per riportare laalla normalità è stato ampiamente superato. Motivo? Il sistema impiantistico è precario, trovati sbocchi fuori città nel Lazio e Piemonte per le 900 tonnellate lavorate a Malagrotta e aumentati i ...