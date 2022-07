Neonata sorda sente la mamma dirle “ti voglio bene” per la prima volta

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 6 luglio 2022) I genitori di Charlotte si sono resi conto quasi subito che la loro bambina aveva un problema. Non rispondeva per nulla ai suoni. Hanno iniziato a sospettare che la piccola avesse un problema con l’udito. Ovviamente, come genitori, si spera nella cosa migliore per i propri figli e si fa qualsiasi cosa per poterli aiutare. Quindi ladi Charlotte l’ha subito portata a fare una visita. View this post on Instagram A post shared by Christy Keane (@christykeanecan) I bambini imparano fin da molto piccoli a sviluppare gentilezza essere emotivo attraverso l’ascolto. È piuttosto insolito che un bambino piccolo non senta, ma se sospettate che sia il caso di vostro figlio o figlia, è importantissimo cercare subito aiuto. Ricevere aiuto fin dall’inizio li aiuterà a sviluppare il linguaggio. ...