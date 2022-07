“Mollata per lei”. UeD, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: dopo l’addio spunta una donna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uomini e Donne, Matteo Ranieri innamorato di un’altra donna. Sarebbe questa la verità dietro l’addio con Valeria Cardone. La notizia della fine della loro storia era arrivata qualche giorno fa. Ad assicurarlo è era stato l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”. L’ultima volta che si erano visti insieme è stata i primi di maggio, quando Valeria ha raggiunto Matteo a Genova. Successivamente c’era stato anche il compleanno della Cardone che i due ragazzi hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uomini e Donne,innamorato di un’altra. Sarebbe questa la verità dietrocon. La notizia della fine della loro storia era arrivata qualche giorno fa. Ad assicurarlo è era stato l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne.non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di”. L’ultima volta che si erano visti insieme è stata i primi di maggio, quandoha raggiuntoa Genova. Successivamente c’era stato anche il compleanno dellache i due ragazzi hanno ...

