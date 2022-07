Mokaccino proteico | Dietetico | ma molto più buono della crema caffè!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un dessert perfetto da mangiare dopo pranzo durante queste giornate caldissime è il. Da servire direttamente in bicchiere ilpuò essere preparato in soli 2 minuti. Dal profumo e con il gusto irresistibile per ogni amante del caffè questo piccolo dolce sarà perfetto per contrastare il caldo nel modo più goloso che ci sia. Ci vorranno pochissimi ingredienti e bisognerà assemblarli direttamente nel bicchiere in cui lo assaggeremo. Sarà semplicissimo! Andiamo in cucina e mettiamoci a lavoro.. Ingredienti Gli ingredienti utili per realizzare un bicchiere disono: Cacao amaro quanto basta 170 gr di yogurt greco 1 cucchiaio diproteica al cioccolato 1 tazzina di caffè dolcificante liquido q.b. Preparazione La prima cosa da fare è ...