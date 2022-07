Maximiano Lazio, dalla Spagna sono sicuri: la trattativa è in chiusura (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lazio, dalla Spagna arrivano conferme sulla chiusura della trattativa che porterà Maximiano in biancoceleste La Lazio avrebbe scelto il nuovo portiere: il portoghese Maximiano. Secondo quanto riferito da El Chiringuito, infatti, i biancocelesti avrebbero chiuso la trattativa con il Granada in cambio di un’offerta da 7 milioni di euro. Si attende ora solamente la fumata bianca e il suo sbarco nella Capitale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)arrivano conferme sulladellache porteràin biancoceleste Laavrebbe scelto il nuovo portiere: il portoghese. Secondo quanto riferito da El Chiringuito, infatti, i biancocelesti avrebbero chiuso lacon il Granada in cambio di un’offerta da 7 milioni di euro. Si attende ora solamente la fumata bianca e il suo sbarco nella Capitale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Lazio-#Casale: accordo tra club, possibili visite giovedì. #Romagnoli in stand-by. Portieri: #Maximiano-#Provedel… - AlfredoPedulla : *** Ultim’ora #Lazio: #Maximiano, base di accordo con il #Granada, mancano solo i dettagli. In nottata #Romagnoli,… - AlfredoPedulla : Portiere #Lazio: forte scatto di #Maximiano, ora #Vicario è in stand-by. L’uno esclude l’altro. #Provedel il prefer… - laziopress : Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Maximiano vicino alla Lazio, operazione in chiusura per 7 milioni”… - dei_voce : Lazio: Arriva Maximiano -