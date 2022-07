Marco Philopat | dalla parte del punk

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Scrittore e attivista, dagli anni settanta s’interessa alle controculture. Oggi pubblica libri per chi vuole alzare la testa. Leggi

Pubblicità

JacZan : RT @LuigiMastro_: Sull'@essenziale_it di oggi il mio pranzo con Marco Philopat, scrittore e attivista. Abbiamo parlato di punk, controcul… - ospedalieri : RT @LuigiMastro_: Sull'@essenziale_it di oggi il mio pranzo con Marco Philopat, scrittore e attivista. Abbiamo parlato di punk, controcul… - minomazz : RT @LuigiMastro_: Sull'@essenziale_it di oggi il mio pranzo con Marco Philopat, scrittore e attivista. Abbiamo parlato di punk, controcul… - albemilano : RT @LuigiMastro_: Sull'@essenziale_it di oggi il mio pranzo con Marco Philopat, scrittore e attivista. Abbiamo parlato di punk, controcul… - radiondadurto : RT @LuigiMastro_: Sull'@essenziale_it di oggi il mio pranzo con Marco Philopat, scrittore e attivista. Abbiamo parlato di punk, controcul… -

GLI STATI GENERALI

Giovedì 23 luglio , unico talk previsto in "seconda serata" (l'inizio è infatti alle 23,30, dopo il concerto in mainstage ), è la volta dello Speciale "premio Alberto Dubito", con(...... di rinascimento psichedelico, di controculture, e ha conquistato (non era facile) i lettori che furono di Tondelli e Bianciardi, poi die Tommaso Labranca. A 43 anni, Vanni Santoni è ... SLAM X: LA CONTROCULTURA ESCE DAL CONCHETTA. INTERVISTA A MARCO PHILOPAT