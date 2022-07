Incendio sotto controllo nel Foggiano, niente danni a case (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono attualmente sotto controllo le fiamme che bruciano da alcune ore sul territorio boschivo a ridosso del centro abitato di Ascoli Satriano, nel Foggiano. Il fuoco è alimentato dal forte vento che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono attualmentele fiamme che bruciano da alcune ore sul territorio boschivo a ridosso del centro abitato di Ascoli Satriano, nel. Il fuoco è alimentato dal forte vento che ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Fiamme sotto controllo a #Piazza Armerina (EN): l’intervento dei #vigilidelfuoco da stamattina con squadre a terra,… - AnsaPuglia : Incendio sotto controllo nel Foggiano, niente danni a case. Rogo attualmente è confinato nell'area boschiva #ANSA - forestale82 : RT @vigilidelfuoco: Fiamme sotto controllo a #Piazza Armerina (EN): l’intervento dei #vigilidelfuoco da stamattina con squadre a terra, tre… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: #Pavia, dalle 17:35 quattro squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sull’autostrada A21, al km 110 in direzione Piacenza,… - Tinklit1 : RT @AFFOGATA: Sulla banchina della #metroB in troppi fumano, finanche sotto i cartelli vietato fumare, ma il personale in stazione non fa n… -