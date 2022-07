Governo | l’incontro Draghi-Conte oggi alle 11

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 luglio 2022)tra Marioe Giuseppesarà anticipato11. La convocazione era prevista inizialmente per le 16,30. Per questo il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle è programmato per le 9. Sul tavolo delil tema delle armi all’Ucraina ma anche questioni di politica interna. Come il ruolo del M5s nele gli scontri sui provvedimenti in Parlamento. Nel Movimento la tentazione dell’addio resta. Intanto proseguono le trattative nella maggioranza per arrivare ad una accordo sul decreto aiuti ed evitare divisioni. Il dibattito in Aula alla Camera dovrebbe essere rinviato14. E16 nel tribunale di Napoli si discuterà il reclamo presentato dagli attivisti contro la decisione dei giudici che ha ...